    Pumas UNAM

    Confirman que lesión de JJ Macías con Pumas no es de gravedad previo a doble jornada

    Pumas recibie al Atlético San Luis a media semana como parte de la doble jornada del Apertura 2025.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Muy triste! JJ Macías sale de cambio por posible lesión

    Los fanáticos de Pumas recibieron un rayo de esperanza sobre el estado de salud de su delantero José Juan Macías de cara a la trascendental doble jornada del Apertura 2025 con miras al Play-in.

    Macías salió de cambio en la jornada pasada ante Monterrey tras sentir un ligero piquete en la parte posterior izquierda, lo que generó incertidumbre en el plantel y prendió las alarmas en el Club Universidad.

    Dos días después de la desafortunada postal en el 'Gigante de Acero', todo parece indicar que JJ Macías no sufrió una lesión muscular de gravedad, a juzgar por una publicación compartida por una de sus amistades.

    "Hermanas, está bien, no se rompió. Está listo para el próximo partido", escribió la presentadora colombiana Daniella Durán en una de sus stories donde aparece acompañada por un sonriente JJ Macías.

    Hasta el momento, el Club Universidad ha mantenido silencio sobre el status del delantero en una semana crucial que podría darles seis puntos si buscan colarse a puestos de Play-in con cuatro jornadas restantes en la fase regular.

    En el actual Apertura 2025, JJ Macías ha disputado 7 partidos con Pumas, tres de titular, y anotado dos goles bajo el mando de Efraín Juárez.

    Pumas UNAM

