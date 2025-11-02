    Club Tijuana

    Frank Boya sufre grave lesión en el duelo entre Pumas y Xolos

    El jugador camerunés del Tijuana se dobló de mala manera su rodilla y tuvo que salir del campo de inmediato.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Escalofriante! Frank Boya cae lesionado y así reacciona Abreu

    Frank Boya, jugador de Xolos, sufrió una fea lesión durante el partido ante Pumas por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX jugado en el Estadio Ciudad de Universitaria.

    Se jugaba el minuto 35 del encuentro cuando el jugador africano se dobló de fea forma la rodilla y quedó tendido con claras muestras de dolor. Los futbolistas de ambos equipos pidieron de inmediato la atención para su colega.

    Pocos segundos después entraron los servicios médicos para atender a Boya, quien afortunadamente pudo dejar el terreno de juego por sus propios medios pero con la ayuda de los doctores.

    El jugador africano no pudo seguir en el partido y en su reemplazo entró Christian Leyva. Al momento de dejar el compromiso su equipo perdí 1-0 ante los universitarios.

    Frank Boya ha sido uno de los jugadores más importantes de Xolos en la presente campaña, pues s uma seis goles en lo que del Apertura 2025.

    Durante este torneo el camerunés le ha marcado goles al Mazatlán, Chivas, doblete Necaxa, un tanto al León y también uno al Monterrey.

