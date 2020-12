Los Pumas no se quieren guardar nada mañana contra Cruz Azul

De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Tala probó y luce en buena forma, no obstante, el cuerpo técnico aún no ha decidido si lo pondrá de inicio o mantendrán a Julio González, quien ha sido el guardameta toda la Liguilla debido a una lesión que sufrió el ex arquero del Toluca en el último encuentro del torneo regular.