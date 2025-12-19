    Liga MX

    ¡Cruz Azul le gana la carrera a Boca Juniors! Miguel Borja llegará a la Noria

    El colombiano recibió una buena oferta del cuadro Xeneize, pero prefirió la de la Máquina para reforzar el ataque en el Clausura 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¿Se lo ganó a Boca Juniors? El crack que está a nada de llegar a Cruz Azul

    Tal parece que la novena Miguel Borja y Cruz Azul llegará a buen término y es que el delantero mexicano optó por la oferta del cuadro celeste. Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, en su cuenta de X.

    Boca Juniors era uno de los equipos interesados en hacerse de los servicios de Borja, pero al final la Máquina ganó la carrera y es muy probable que la próxima semana el atacante colombiano se presente en las instalaciones de la Noria.

    PUBLICIDAD

    Borja viene del River Plate de Argentina donde jugó 16 partidos anotó cinco goles con una asistencia. Cuenta con 32 años y su estatura es de 1,84 metros.

    Ha sido seleccionado por su país.

