    Los procesos cortos no ayudan a los jugadores en México: DT de San Luis

    Guillermo Abascal considera que una racha negativa en la Liga MX corta todos los planes de un estratega con su equipo.

    Baudelio García Espinosa
    En su segundo torneo al frente del Atlético San Luis, el técnico español Guillermo Abascal ya sabe lo que representa el dirigir en la Liga MX y sobre todo en la fase de Liguilla. El estratega quien fue invitado en el programa de TUDN, Faitelson sin Censura, consideró que son certámenes muy rápidos y cortos de resultados inmediatos. “Es una Liga muy diferente porque todo pasa muy rápido, hay que mantenerse constante en los resultados, una racha buena o mala te mete o te quita y hay que jugar con eso”, destacó.

    Liga MX

    “Los procesos cortos no ayudan ni a los equipos, ni a los jugadores”, al referirse a los dos torneos que se disputan al año en la Liga MX. Añadió que se necesita rendir a corto plazo y es bueno porque te exige, que nadie se relaje, aunque al inicio del torneo se pueden dejar puntos.

    Al hablar de Liguilla, Guillermo Abascal señaló que el formato es interesante si fuera un torneo largo, entretenido para el público, al futbolista le produce presión por el resultado y la eliminación. “Hay jugadores en España que quizá en 15 años disputaron muy pocos partidos con este formato de eliminación directa”.

