    Liga MX

    ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez!

    Procedente del futbol de la MLS, se concreta la llegada de Josef Martínez para el Clausura 2026 con Tijuana.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    El día de la final del Apertura 2025 entre Toluca vs. Tigres surgió el rumor de la llegada del venezolano Josef Martínez al Club Tijuana, procedente del futbol de la MLS. Finalmente, este día se concreta la llegada del atacante sudamericano al cuadro fronterizo.

    A través de la red social X del equipo, los Xolos anuncian la incorporación de Josef Martínez. En la publicación se muestran los mejores goles del atacante de 32 años, quien jugó para el Inter Miami, CF Montreal y San José Earthquakes.

    El venezolano también tuvo un paso con el Atlanta United donde fue dirigido por el argentino Tata Martino, ex seleccionador nacional de México.

    Xolos negocia la llegada del hijo del ‘Loco’ Abreu

    Club Tijuana también tiene negociaciones avanzadas para que Diego Abreu, actual futbolista del Defensor Sporting e hijo del entrenador del cuadro fronterizo Sebastián Abreu.

    Con información del periodista César Luis Merlo, Diego, de 22 años, nació en México, aunque posee nacionalidad uruguaya y en el 2025 disputó 32 partidos con Defensor Sporting, donde anotó ocho goles y registró dos asistencias.

    Abreu Firenze se desempeña como centro delantero y cuenta con experiencia en las divisiones inferiores del Botafogo de Brasil y del Toluca de la Liga MX, donde jugó sus primeros minutos en el futbol profesional.

