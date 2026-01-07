Liga MX ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez! Procedente del futbol de la MLS, se concreta la llegada de Josef Martínez para el Clausura 2026 con Tijuana.

El día de la final del Apertura 2025 entre Toluca vs. Tigres surgió el rumor de la llegada del venezolano Josef Martínez al Club Tijuana, procedente del futbol de la MLS. Finalmente, este día se concreta la llegada del atacante sudamericano al cuadro fronterizo.

A través de la red social X del equipo, los Xolos anuncian la incorporación de Josef Martínez. En la publicación se muestran los mejores goles del atacante de 32 años, quien jugó para el Inter Miami, CF Montreal y San José Earthquakes.

Josef Martínez es Xoloitzcuintle ❤️🖤



Martínez portará los colores rojinegros en el Clausura 2026. ¡Bienvenido a Tijuana, Josef!#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/YCtAS03bLV — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

El venezolano también tuvo un paso con el Atlanta United donde fue dirigido por el argentino Tata Martino, ex seleccionador nacional de México.

Xolos negocia la llegada del hijo del ‘Loco’ Abreu

Club Tijuana también tiene negociaciones avanzadas para que Diego Abreu, actual futbolista del Defensor Sporting e hijo del entrenador del cuadro fronterizo Sebastián Abreu.

Con información del periodista César Luis Merlo, Diego, de 22 años, nació en México, aunque posee nacionalidad uruguaya y en el 2025 disputó 32 partidos con Defensor Sporting, donde anotó ocho goles y registró dos asistencias.