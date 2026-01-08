Liga MX ¡Robert Morales se convierte en quinto refuerzo de los Pumas! El delantero paraguayo realiza exámenes médicos e incluso tiene su primer entrenamiento bajo las órdenes de Efraín Juárez.

Los rumores se disiparon este día en Ciudad Universitaria con la llegada del delantero paraguayo Robert Morales, quien llega procedente de los bicampeones Diablos Rojos del Toluca.

Así lo confirmó el equipo del Pedregal al anunciar la contratación de su quinto refuerzo para el Clausura 2026 y este día tras acudir a los exámenes médicos se presentó a los entrenamientos del cuadro auriazul.

“Bienvenido Robert Morales a la familia auriazul. Nuevo reto, misma pasión, Robert se integra al primer equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso. Listo para defender el azul y oro con orgullo”, publicó Pumas en sus redes sociales.

Pumas debuta el próximo domingo en Ciudad Universitaria enfrentando al Querétaro y será decisión del estratega Efraín Juárez si el delantero tiene minutos de juego con tan poco tiempo de adaptación en el equipo.