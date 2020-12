La Liguilla en el Guardianes 2020 terminó para Adrián Aldrete

during the game Cruz Azul vs Guadalajara, corresponding to Final of the GNP Cup for Mexico, at Olimpico Universitario Stadium, on July 19, 2020.



durante el partido Cruz Azul vs Guadalajara, correspondiente a la Final de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Olimpico Universitario, el 19 de Julio de 2020. Crédito: Adrian Macias/MEXSPORT