    ¡Efraín Juárez y la burla que recibe su hijo por el desempeño de Pumas!

    El técnico Universitario confiesa que su hijo recibe burlas en el colegio, porque el equipo no gana en la cancha.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    El técnico Efraín Juárez tuvo un momento de sinceridad ante los medios de comunicación, previo al partido Pumas ante Querétaro del próximo domingo en Ciudad Universitaria, al contar una anécdota familiar entré el y su hijo.

    Liga MX

    Un día entre semana, Efraín vio a su hijo Andreu triste antes de irlo a acostar y el pequeño le confesó que se sentía así, porque en el colegio se burlaban de él, porque los Pumas no ganaban y su papá era el entrenador.

    “Qué te pasa, porque lloras, -le cuestionó- es que en la escuela me hacen burla, porque mi papá es el entrenador y no gana”, contó el estratega, quien le dijo a su hijo que su papá es un tipo honesto, que lo puede ver todas las noches a los ojos y decirles que papá entrega todo, por el bien de una institución, por el bien de un grupo y lo más importante por el bien de ellos.

    El técnico comentó que con esas palabras se fue a la cama tranquilo, se durmió y al otro día creo se peleó con el que se burló de él.

    Efraín Juárez encara su tercer torneo al frente de los Universitarios con muchas expectativas, por los refuerzos que llegaron al equipo.

    Liga MXFutbolEfraín JuárezPumas UNAM

