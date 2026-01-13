Liga MX Canterano del América da victoria al Puebla vs. Mazatlán en la Jornada 2 La Franja conquistó su primer triunfo del Torneo Clausura 2026 al anotar dos goles en 10 minutos.

Video Resumen | Puebla consigue su primera victoria del torneo ante un endeble Mazatlán

Puebla logró su primera victoria del Torneo Clausura 2026 tras imponerse 2-1 a Mazatlán FC en partido que abrió la primera jornada doble de la Liga MX en el año.

A La Franja de Albert Espigares le bastaron 12 minutos para quedarse con el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc que compartirá con Cruz Azul en el Clausura 2026.

El conjunto camotero abrió el marcador al minuto 2 gracias a un error de la zaga de Mazatlán que dejó botar el balón para que Esteban Lozano lo robara y lo prendiera con derechazo esquinado que batió a Ricardo Rodríguez.

Esteban Lozano, de 22 años, es canterano del América y cuenta con experiencia en Europa con el Sporting de Gijón. Está cedido en Puebla desde el Apertura 2025 y con La Franja ha marcado tres goles.

Diez minutos más tarde, el cuadro poblano aumentó la ventaja con un golazo de cabeza de Édgar Guerra que puso el esférico al ángulo tras un centro de Carlos Baltazar por la banda derecha.

El Mazatlán de Christian Ramírez respondió hasta el segundo tiempo con gol de cabeza de Fábio que fue anulado al minuto 63 por fuera de lugar.

Los Cañoneros finalmente descontaron al 69’ con un cabezazo de Facundo Almada dentro del área tras un tiro libre indirecto que cobró el panameño Édgar Bárcenas.

Puebla suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026 tras perder 1-0 ante el Atlas en su debut el fin de semana pasado.

Mientras que Mazatlán FC vio su segunda derrota en su gira de despedida de Liga MX tras caer en casa frente a FC Juárez (1-2).