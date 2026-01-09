Liga MX Liga MX: Lainez protagoniza rabieta, Mazatlán mal en el primer partido del Clausura 2026 El futbol mexicano vuelve a ponerse en marcha, aunque los 'Cañoneros' siguen mal y de malas.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX dio inicio y el futbol mexicano de nueva cuenta tiene actividad, ahora con un nuevo certamen que representa una ilusión para 18 equipos, o casi 17, si descontamos a un Mazatlán que vuelve a dar síntomas de dificultades.

La frustración sinaloense se apoderó sobre todo de Mauro Lainez, jugador que ejemplificó bien lo que viven los porteños y en el primer juego del año en la Liga MX, Juárez se plantó en el Estadio El Encanto, que vive sus últimos partidos antes de que la franquicia se convierta en Atlante, para mover por primera vez el puntaje del Clausura 2026.

Marcador de 2-1 para los Bravos quienes pareciera incluso que solamente se emplearon con un porcentaje de su máximo potencial para hacerle frente a un Mazatlán casi sin alma y solamente operativo por ciertos lapsos del encuentro.

Francisco Nevarez hizo el primer gol del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a los 23', con un potente disparo cruzado y bien colocado para que los Bravos ya se subieran al marcador.

Facundo Ezequiel Almada aprovechó quizás el único buen lapso que tuvo la escuadra local en el encuentro para poner el gol del empate y cierto drama en un encuentro que, poco después, tomaría rumbo definitivo gracias a un gol de Denzell García, poco antes de que acabara el primer tiempo, para cerrar el marcador.