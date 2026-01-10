Liga MX Liga MX, Atlas vs. Puebla, resumen, goles del partido de la Jornada 1 El gol de Uros Durdevic le dio la victoria a los Rojinegros en su debut en el Clausura 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Resumen | Atlas inicia con triunfo vs Puebla en el Clausura 2026

Atlas recibió a Puebla en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se vivió en la cancha del Estadio Jalisco.

El partido prometía mucho, pero solamente cayó un gol en los noventa minutos, este corrió a cargo del goleador Rojinegro.

PUBLICIDAD

El penalti sobre Diego González fue revisado en el VAR y el central lo marcó, Djuka tomó el esférico y puso el esférico en las redes de la Franja.

Pudo caer otra anotación, iba a ser un verdadero golazo, pero Manuel Capasso echó el remate por arriba del travesaño. El argentino recibió de pecho, se quitó al arquero con un sombrerito, pero en la definición no estuvo fino.

A partir de ahí, el encuentro fue de ida y vuelta, Camilo Vargas hizo varias atajadas que valieron los tres puntos para los Zorros de Diego Cocca.

Los poblanos empujaron en ofensiva cada minuto del complemento, pero fueron incapaces de igualar la pizarra.

Para la segunda jornada del Clausura 2026 de la Liga MX, Atlas visitará a Cruz Azul y Puebla recibirá al Mazatlán.