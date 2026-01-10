    Liga MX

    Liga MX, Atlas vs. Puebla, resumen, goles del partido de la Jornada 1

    El gol de Uros Durdevic le dio la victoria a los Rojinegros en su debut en el Clausura 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Atlas inicia con triunfo vs Puebla en el Clausura 2026

    Atlas recibió a Puebla en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se vivió en la cancha del Estadio Jalisco.

    El partido prometía mucho, pero solamente cayó un gol en los noventa minutos, este corrió a cargo del goleador Rojinegro.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    América sufre el primer gol anulado del Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    América sufre el primer gol anulado del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Ángel Zaldívar deja la Liga MX y probará suerte en el futbol de Costa Rica
    1 mins

    Ángel Zaldívar deja la Liga MX y probará suerte en el futbol de Costa Rica

    Liga MX
    Joe Corona se retira del futbol profesional en el Tijuana vs. América del Clausura 2026
    1 mins

    Joe Corona se retira del futbol profesional en el Tijuana vs. América del Clausura 2026

    Liga MX
    Liga MX: Lainez protagoniza rabieta, Mazatlán mal en el primer partido del Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX: Lainez protagoniza rabieta, Mazatlán mal en el primer partido del Clausura 2026

    Liga MX
    Resumen | Mazatlán cae en casa ante Juárez en el inicio del Clausura 2026
    8:53

    Resumen | Mazatlán cae en casa ante Juárez en el inicio del Clausura 2026

    Liga MX
    Carlos Reinoso revela el equipo que le salvó la vida, ¡y no es el América!
    1 mins

    Carlos Reinoso revela el equipo que le salvó la vida, ¡y no es el América!

    Liga MX
    ¡Rabieta de Lainez! Así reaccionó el jugador al salir de cambio
    2:01

    ¡Rabieta de Lainez! Así reaccionó el jugador al salir de cambio

    Liga MX
    ¡Gol de Juárez! Denzell García conecta en el área y pone el segundo de Bravos
    1:28

    ¡Gol de Juárez! Denzell García conecta en el área y pone el segundo de Bravos

    Liga MX
    El refuerzo de FC Juárez que perfila para el Clausura 2026 y que jugó para el Tri
    1 mins

    El refuerzo de FC Juárez que perfila para el Clausura 2026 y que jugó para el Tri

    Liga MX
    ¡Remate de crack! Golazo de Almada para empatar el juego en Mazatlán
    1:25

    ¡Remate de crack! Golazo de Almada para empatar el juego en Mazatlán

    Liga MX

    El penalti sobre Diego González fue revisado en el VAR y el central lo marcó, Djuka tomó el esférico y puso el esférico en las redes de la Franja.

    Pudo caer otra anotación, iba a ser un verdadero golazo, pero Manuel Capasso echó el remate por arriba del travesaño. El argentino recibió de pecho, se quitó al arquero con un sombrerito, pero en la definición no estuvo fino.

    A partir de ahí, el encuentro fue de ida y vuelta, Camilo Vargas hizo varias atajadas que valieron los tres puntos para los Zorros de Diego Cocca.

    Los poblanos empujaron en ofensiva cada minuto del complemento, pero fueron incapaces de igualar la pizarra.

    Para la segunda jornada del Clausura 2026 de la Liga MX, Atlas visitará a Cruz Azul y Puebla recibirá al Mazatlán.

    Video ¡Tienes que ver la falla más grosera en la historia del Atlas!
    Relacionados:
    Liga MXAtlasPuebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX