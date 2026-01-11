Liga MX Así se juega y puedes ver la Jornada 2 de Clausura 2026 El Clausura 2026 inició el pasado fin de semana para dar paso a la primera fecha doble con la Jornada 2.

Video Cruz Azul va por su primera victoria cuando reciba al Atlas en el Clausura 2026

El calendario del Clausura 2026 de la Liga MX llega a su Jornada 2 de competencia tras un arranque el pasado fin de semana que dejó al Necaxa como líder del campeonato.

Solamente hubo tres equipos que lograron triunfos en casa en su debut en el certamen: Atlas frente a Puebla, Chivas contra Pachuca y León ante Cruz Azul.

Esta es la primera de tres fechas dobles que tendrá el Clausura 2026, como parte del acondicionamiento al calendario debido al Mundial 2026.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 2 comienza el martes 13 de enero con cuatro partidos y terminará el miércoles 14 de enero con cinco juegos.

Puebla vs. Mazatlán

Este partido es el martes 13 de enero a las 5:00 pm del centro de México por TV Azteca, mientras que a a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Pachuca vs. León

Este encuentro es el martes 13 de enero a las 7:00 pm tiempo del CT de México por FOX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Necaxa vs. Monterrey

El juego es el martes 13 de enero a las 7:00 pm tiempo del CT de México por y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Juárez vs. Chivas

El partido es este martes 13 de enero a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 PT en Estados Unidos por Telemundo.



Cruz Azul vs. Atlas

El encuentro es este miércoles 14 de enero a las 5:00 pm del CT de México por por Canal 5, TUDN y ViX, y a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 PT en Estados Unido por ViX.

América vs. Atlético de San Luis

El juego es este miércoles 14 de enero a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 CT y 7:00 pm PT por UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Querétaro vs. Tijuana

Este partido será el miércoles 14 de enero a las 7:00 pm del CT de México por FOX y en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 7:00 CT y 5:00 pm PT por ViX.

Toluca vs. Santos

Este duelo será el miércoles 14 de enero a las 9:00 pm tiempo del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, y a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Tigres vs. Pumas