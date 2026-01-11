    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 2 de Clausura 2026

    El Clausura 2026 inició el pasado fin de semana para dar paso a la primera fecha doble con la Jornada 2.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul va por su primera victoria cuando reciba al Atlas en el Clausura 2026

    El calendario del Clausura 2026 de la Liga MX llega a su Jornada 2 de competencia tras un arranque el pasado fin de semana que dejó al Necaxa como líder del campeonato.

    Solamente hubo tres equipos que lograron triunfos en casa en su debut en el certamen: Atlas frente a Puebla, Chivas contra Pachuca y León ante Cruz Azul.

    PUBLICIDAD

    Esta es la primera de tres fechas dobles que tendrá el Clausura 2026, como parte del acondicionamiento al calendario debido al Mundial 2026.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 2 comienza el martes 13 de enero con cuatro partidos y terminará el miércoles 14 de enero con cinco juegos.

    • Puebla vs. Mazatlán

    Este partido es el martes 13 de enero a las 5:00 pm del centro de México por TV Azteca, mientras que a a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    Más sobre Liga MX

    La verdadera competencia de 'Hormiga' González para ir al Mundial 2026
    3:38

    La verdadera competencia de 'Hormiga' González para ir al Mundial 2026

    Liga MX
    Se tatúan a Alexis Vega tomando cerveza y así reacciona el futbolista del Toluca
    1 mins

    Se tatúan a Alexis Vega tomando cerveza y así reacciona el futbolista del Toluca

    Liga MX
    Afición de Pumas le da con todo a Caicedo tras empate ante Gallos
    1 mins

    Afición de Pumas le da con todo a Caicedo tras empate ante Gallos

    Liga MX
    Franco Rossi se perfila a ser el cuarto refuerzo del Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi se perfila a ser el cuarto refuerzo del Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    Insólita falla del VAR en el Pumas vs. Querétaro y pasa esto
    1 mins

    Insólita falla del VAR en el Pumas vs. Querétaro y pasa esto

    Liga MX
    Resumen Pumas vs. Querétaro: goles y highlights del partido Jornada 1 Liga MX
    1 mins

    Resumen Pumas vs. Querétaro: goles y highlights del partido Jornada 1 Liga MX

    Liga MX
    Luca Orellano es refuerzo oficial de Rayados de Monterrey para Liga MX
    1 mins

    Luca Orellano es refuerzo oficial de Rayados de Monterrey para Liga MX

    Liga MX
    Pumas vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Pumas vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    No fue berrinche, Torrent aclara por qué Arteaga se fue al vestidor ante Toluca
    2 mins

    No fue berrinche, Torrent aclara por qué Arteaga se fue al vestidor ante Toluca

    Liga MX
    Torrent aclara 'berrinche' de Arteaga: ¿Por qué se fue al vestidor?
    1:14

    Torrent aclara 'berrinche' de Arteaga: ¿Por qué se fue al vestidor?

    Liga MX

    • Pachuca vs. León

    Este encuentro es el martes 13 de enero a las 7:00 pm tiempo del CT de México por FOX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Necaxa vs. Monterrey

    El juego es el martes 13 de enero a las 7:00 pm tiempo del CT de México por y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Juárez vs. Chivas

    El partido es este martes 13 de enero a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 PT en Estados Unidos por Telemundo.

    • Cruz Azul vs. Atlas

    El encuentro es este miércoles 14 de enero a las 5:00 pm del CT de México por por Canal 5, TUDN y ViX, y a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 PT en Estados Unido por ViX.

    PUBLICIDAD

    • América vs. Atlético de San Luis

    El juego es este miércoles 14 de enero a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 CT y 7:00 pm PT por UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Querétaro vs. Tijuana

    Este partido será el miércoles 14 de enero a las 7:00 pm del CT de México por FOX y en Estados Unidos es a las 8:00 pm ET, 7:00 CT y 5:00 pm PT por ViX.

    • Toluca vs. Santos

    Este duelo será el miércoles 14 de enero a las 9:00 pm tiempo del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, y a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Tigres vs. Pumas

    Este encuentro será el miércoles 14 de enero a las 9:00 pm tiempo del CT de México por TV Azteca y a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por Telemundo.

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX