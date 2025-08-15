    Puebla

    Puebla vs. Atlético de San Luis | Horario y dónde ver este partido de la Liga MX

    Los Camoteros vuelven a casa en busca de olvidar ante los potosinos la histórica goleada que se llevaron en casa de Tigres.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Así puedes ver Puebla vs. Atlético de San Luis

    Tras el regreso de la Liga MX llena de resultados un tanto inesperados, para la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 los encargados de abrir el telón, en el Estadio Cuauhtémoc, serán Puebla vs. Atlético de San Luis, en duelo de equipos que marchan sumamente parejos.

    El equipo de La Franja llega a este encuentro tras una humillante derrota de 7-0 en la casa de los Tigres, por lo que en este encuentro, de regreso a casa, buscará reponerse de ese duro golpe y salir de los últimos puestos de la tabla donde cuenta con solamente una victoria y tres derrotas.

    Por su parte, el cuadro potosino llega a este cotejo también con la necesidad de llevarse los tres puntos, luego de caer en casa ante Cruz Azul y solamente contar con un triunfo en lo que va de la competencia.

    HORARIO Y DÓNDE VER PUEBLA VS. A. DE SAN LUIS

    • Fecha: Viernes 15 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.
    • Horario: A las 9:00 pm del Este, a las 8:00 del Centro y a las 6:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos y a las 7:00 pm de la Ciudad de México.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de la señal de TUDN, tudn.com y app de TUDN en los Estados Unidos y por TV Azteca en México.

