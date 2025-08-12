Video ¡Gol de Cruz Azul! Rotondi rompe el cero con un disparo inatajable

Cruz Azul volvió a sonreír con triunfo de 2-0 ante Atlético de San Luis en calidad de visitante, en partido que cerró la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

A pesar de unos primeros 45 minutos donde no pasó mucho en el campo del Estadio Alfonso Lastras, La Máquina fue ligeramente superior al cuadro local en todo el trámite del encuentro, para hacer olvidar el fracaso de Leagues Cup hace unos días atrás.

PUBLICIDAD

Los goles no tardaron en llegar en la segunda mitad y prácticamente en menos de cinco minutos sentenció el equipo de Nicolás Larcamón el duelo.

El 1-0 fue obra de Rodolfo Rotondi con definición mano a mano ante Adrián Sánchez, esto después de un excelso pase de José Paradela desde antes de media cancha al minuto 52.

Al 57', Ángel Sepúlveda anotó su quinto gol del torneo desde el manchón penal, tras una falta correctamente señalada por el árbitro central Vicente Jassiel Reynoso Arce.

La polémica llegó al minuto 60 con la expulsión de Joao Pedro, que, bajo la opinión arbitral de Fernando 'Cantante' Guerrero, pudo quedar en tarjeta amarilla y no roja al no ser una falta imprudente.

Al 85', Román Torres metió al partido a los rojiblancos con disparo cruzado ante Kevin Mier, esto tras el error defensivo de Omar Campos en la cobetura.

Para la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul recibirá a Santos y Atlético de San Luis visitará a Puebla.