Este viernes 20 de febrero el Estadio Cuauhtémoc será el escenario del enfrentamiento entre Puebla y América correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX.

Actualmente, Puebla ocupa la posición 13 de la tabla con cinco puntos acumulados con apenas una victoria en la temporada. En su último partido el equipo local sufrió una derrota lo que ha afectado su rendimiento en las primeras semanas del torneo.

Por su parte, América se encuentra en la décima posición con ocho puntos, apenas registra dos victorias hasta el momento. El equipo visitante también llega tras una derrota en su más reciente encuentro en el Clásico Nacional, lo que añade un contexto interesante a este duelo.

Ambos equipos buscarán revertir sus situaciones y sumar puntos cruciales en la clasificación. Con una diferencia de tres puntos entre ellos, el partido promete ser una oportunidad para que Puebla intente escalar posiciones, mientras que América buscará consolidar su lugar en la parte media de la tabla.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 7



Puebla llega al partido con la moral baja tras caer ante Pumas, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa.

Por su parte, América también sufrió una derrota ante Guadalajara, lo que los impulsa a buscar una reacción inmediata y demostrar su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

La Franja tratará de evitar su décimo partido consecutivo como local sin vencer a las Águilas en Liga MX, la última vez que se impuso fue en el Clausura 2018 por 3-1 cuando 'Ojitos' Meza era el técnico de los poblanos y Miguel Herrera el de Coapa.

Cuándo es el Puebla vs. América : el juego es el viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es el viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Puebla vs. América : el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 10:06PM tiempo del Este, 9:06PM tiempo del Centro y 7:06PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 10:06PM tiempo del Este, 9:06PM tiempo del Centro y 7:06PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Puebla vs. América: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.