Narrativa Cruz Azul vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 6 a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Este domingo 15 de febrero, Cruz Azul recibe a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX del Clausura 2026.

Ambos equipos llegan al partido con un total de 10 puntos, ocupando la tercera y segunda posición de la tabla, respectivamente. Cruz Azul ha logrado tres victorias en la temporada, aunque su último partido terminó en empate.

Por su parte, Tigres también cuenta con tres victorias y llega tras una victoria en su más reciente encuentro, lo que añade un nivel de competitividad a este enfrentamiento.

Con ambos equipos en la misma cantidad de puntos, la lucha por la cima de la clasificación se intensifica. Este partido representa una oportunidad clave para que Cruz Azul busque consolidar su posición en la tabla, mientras que Tigres intentará mantener su racha positiva.

Cruz Azul llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Toluca, lo que ha generado dudas en su rendimiento. Por otro lado, Tigres se presenta en alza, tras haberse impuesto a Santos Laguna, lo que les da confianza y los convierte en un rival temible.

Van tres empates consecutivos entre ambos en la Liga MX, todos por idéntico marcador de 1-1; como local, La Máquina tiene dos igualadas de 1-1 al hilo y su último triunfo fue de 1-0 en el Clausura 2024; la última vez que los felinos vencieron a los celestes en calidad de visitante fue en el Clausura 2023.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Tigres : el juego es el domingo 15 de febrero de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es el domingo 15 de febrero de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Cruz Azul vs. Tigres : el partido inicia en México a las 4:30 PM; en Estados Unidos es a las 5:30 PM tiempo del Este, 4:30 PM tiempo del Centro y 2:30 PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 4:30 PM; en Estados Unidos es a las 5:30 PM tiempo del Este, 4:30 PM tiempo del Centro y 2:30 PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. Tigres: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.