Narrativa Santos vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 6 a disputarse en el TSM Corona

Video ¡Semana de Clásico Nacional! Así puedes ver la Jornada 6 del Clausura 2026

Este domingo 15 de febrero, Santos Laguna recibirá a Mazatlán FC en el Estadio TSM Corona, en un encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX dentro del Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Actualmente, Santos Laguna ocupa la posición 17 de la tabla con sólo un punto acumulado, sin victorias en la temporada y tras haber sufrido una derrota en su último partido.

Por su parte, Mazatlán FC se encuentra en la última posición, la 18, con cero puntos y también sin victorias y sin empates, sólo ha cosechado derrotas de por medio hasta el momento en la Liga MX.

Ambos equipos buscan mejorar su situación en la clasificación, ya que la falta de puntos los mantiene en una posición complicada.

Con un rendimiento que ha dejado mucho que desear hasta el momento, este partido se presenta como una oportunidad crucial para ambos. No te pierdas la información sobre cómo y dónde ver este enfrentamiento clave en la Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 6



Santos llega al partido con la moral baja tras caer ante Tigres y por goleada, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa.

Por otro lado, Mazatlán FC se presenta en alza después de imponerse a Guadalajara, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en su visita.

Cuándo es el Santos vs. Mazatlán FC : el juego es el domingo 15 de febrero de 2026 en el TSM Corona.

: el juego es el domingo 15 de febrero de 2026 en el TSM Corona. A qué hora es el Santos vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos vs. Mazatlán FC: sigue la transmisión de este partido en México y en Estados Unidos por la señal de ViX.