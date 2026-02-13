    Pumas UNAM

    ¡Emotivo festejo de Pumas! Efraín Juárez recibe enorme gesto de sus jugadores

    Los jugadores universitarios muestran su respaldo a su técnico, Efraín Juárez, tras conseguir la voltereta ante Puebla.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Imperdible! Juninho pone el 2-3 al 89' y Pumas remonta al Puebla


    Después de la pronta eliminación de los Pumas en la Concacaf Champions Cup los rumores sobre una posible salida del técnico Efraín Juárez comenzaron a sonar, además de que cierto sector de la afición auriazul se encontraba molesta.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Resumen | Pumas se salva del oso y remonta de último minuto a Puebla con emocionante gol de Juninho
    6:01

    Resumen | Pumas se salva del oso y remonta de último minuto a Puebla con emocionante gol de Juninho

    Liga MX
    ¡Imperdible! Juninho pone el 2-3 al 89' y Pumas remonta al Puebla
    1:15

    ¡Imperdible! Juninho pone el 2-3 al 89' y Pumas remonta al Puebla

    Liga MX
    Toluca vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Toluca vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡Sólo tú, Keylor! El atajadón con el que Pumas se salva del tercero de Puebla
    1:16

    ¡Sólo tú, Keylor! El atajadón con el que Pumas se salva del tercero de Puebla

    Liga MX
    ¡Cómo vas a fallar esa! Juninho tuvo la remontada de Pumas vs Puebla y esto pasa
    1:16

    ¡Cómo vas a fallar esa! Juninho tuvo la remontada de Pumas vs Puebla y esto pasa

    Liga MX
    ¡Pumas empata a Puebla 2-2 con un penal de Robert Morales!
    2:38

    ¡Pumas empata a Puebla 2-2 con un penal de Robert Morales!

    Liga MX
    ¡Madre mía si le salía esa! Rodrigo López se anima desde fuera del área
    1:15

    ¡Madre mía si le salía esa! Rodrigo López se anima desde fuera del área

    Liga MX
    ¡Minutos de locura! Guillermo Martinez ahoga el festejo del Puebla y clava un golazo
    1:16

    ¡Minutos de locura! Guillermo Martinez ahoga el festejo del Puebla y clava un golazo

    Liga MX
    ¡Puebla le está ganando 2-0 a Pumas con un golazo de Edgar Guerra!
    1:17

    ¡Puebla le está ganando 2-0 a Pumas con un golazo de Edgar Guerra!

    Liga MX
    América llega a Guadalajara para el Clásico Nacional ante Chivas en Liga MX
    1 mins

    América llega a Guadalajara para el Clásico Nacional ante Chivas en Liga MX

    Liga MX

    El técnico, tras la goleada en el primer partido ante San Diego, se defendió al argumentar que en la Liga MX seguían invictos y que incluso, contaban con remontar ante el cuadro de la MLS, cosa que no sucedió, por lo que las críticas se volvieron más fuertes.

    Durante el primer tiempo del encuentro de la Jornada 6 del Clausura 2026, ante Puebla en el Cuauhtémoc, las cosas no parecían pintar bien al irse abajo 2-0, sin embargo todo cambió después del segundo de La Franja.

    Antes del descanso, el 'Memote' Martínez dijo presente y recortó el marcador para reavivar las esperanzas de Pumas y en la segunda parte, el refuerzo Robert Morales se encargó de empatar el marcador al 64', lo que, de alguna forma, ponía a respirar al técnico Efraín Juárez.

    Pero el momento más emotivo llegó a los 87 minutos, cuando el también refuerzo auriazul , Juninho, mandó guardar la de gajos para conseguir la voltereta sobre Puebla con el 3-2 para los Pumas, la afición auriazul en la grada del Cuauhtémoc estalló, pero lo que sucedió en la cancha calló todos los rumores.

    Tras el gol del triunfo, los jugadores universitarios, sin pensarlo, corrieron a festejarlo con su técnico, fundiéndose con el en un abrazo fraternal que dejó claro el buen ambiente y compañerismo que existe en el equipo y alejando cualquier comentario de un vestidor dividido.

    Relacionados:
    Pumas UNAMPuebla