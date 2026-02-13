Pumas UNAM ¡Emotivo festejo de Pumas! Efraín Juárez recibe enorme gesto de sus jugadores Los jugadores universitarios muestran su respaldo a su técnico, Efraín Juárez, tras conseguir la voltereta ante Puebla.

Video ¡Imperdible! Juninho pone el 2-3 al 89' y Pumas remonta al Puebla

El técnico, tras la goleada en el primer partido ante San Diego, se defendió al argumentar que en la Liga MX seguían invictos y que incluso, contaban con remontar ante el cuadro de la MLS, cosa que no sucedió, por lo que las críticas se volvieron más fuertes.

Durante el primer tiempo del encuentro de la Jornada 6 del Clausura 2026, ante Puebla en el Cuauhtémoc, las cosas no parecían pintar bien al irse abajo 2-0, sin embargo todo cambió después del segundo de La Franja.

Antes del descanso, el 'Memote' Martínez dijo presente y recortó el marcador para reavivar las esperanzas de Pumas y en la segunda parte, el refuerzo Robert Morales se encargó de empatar el marcador al 64', lo que, de alguna forma, ponía a respirar al técnico Efraín Juárez.

Pero el momento más emotivo llegó a los 87 minutos, cuando el también refuerzo auriazul , Juninho, mandó guardar la de gajos para conseguir la voltereta sobre Puebla con el 3-2 para los Pumas, la afición auriazul en la grada del Cuauhtémoc estalló, pero lo que sucedió en la cancha calló todos los rumores.