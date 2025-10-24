Cruz Azul anunció la renovación de contrato de Rodolfo Rotondi hasta 2028, tal y como lo hizo en julio de 2024. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el anuncio del año pasado con el de ahora respecto a la continuidad del futbolista argentino con el cuadro celeste?

En este semestre, el del Apertura 2025 de la Liga MX, La Máquina también ha anunciado las renovaciones de contrato de otros jugadores como recientemente fueron las de Gonzalo Piovi y Erik Lira. Ahora incluso se da el anuncio de Rotondi cuando se reveló el nuevo uniforme del cuadro cementero.

Antes, también fueron anunciadas las extensiones de contrato de Lorenzo Faravelli como del mexicano Charly Rodríguez, lo que permite dar continuidad al proyecto del estratega Nicolás Larcamón, que vive su primer torneo con el equipo.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DEL ANUNCIO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO DE RODOLFO ROTINDI CON EL DEL ANUNCIO DE 2024?

El mediocampista argentino de 28 años de edad debutó con el equipo en julio de 2022 y desde entonces ganó un título de la Concacaf Champions League, hoy Concacaf Champions Cup, en este año tras vencer en la Final a Vancouver Whitecaps y que le permitirá participar en la Copa Intercontinental.

En lo que va del Apertura 2025 ya igualó el número de partidos disputados en el torneo regular del Clausura 2025 con 14, aunque su cuota de goles, con dos, bajó con respecto a los dos torneos anteriores (cuatro en el Clausura 2025 y siete en el Apertura 2024).

Jugó la Final del Clausura 2024 que Cruz Azul perdió frente al América y marcó un gol en la Liguilla de ese torneo que pesó para clasificar a La Máquina a la Final frente a Monterrey.