Después de tanta espera se confirmó que Erik Lira se mantendrá por un tiempo más con el equipo de Cruz Azul al renovar hasta junio del 2029.

El nuevo contrato del mediocampista mexicano posee una clausula para poder irse al futbol europeo y a que es conocido que Lira tiene el deseo de jugar en el Viejo Continente.

“Vamos a ver, mi sueño es ir a Europa, lo quiero lograr, pero sin Cruz Azul nada de esto es posible; yo quiero terminar en los mejores términos…Estoy muy feliz aquí, yo vine a Cruz Azul a ganar títulos”, declaró hace unas semanas el futbolista.

Erik Lira llegó al conjunto de Cruz Azul en el 2022 y desde entonces se ha convertido en un referente de la institución donde ganó recientemente la Concacaf Champions Cup.

El mediocampista se sumó a Gonzalo Pioví y Charly Rodríguez, jugadores que recientemente renovaron con el cuadro del Cruz Azul.

Actualmente el futbolista se encuentra concentrado con la Selección Mexicana donde tuvo minutos en el juego ante Colombia y se espera que también juegue frente a Ecuador donde la misión de Lira es llenarle el ojo a Javier Aguirre para estar convocado a la próxima Copa del Mundo.