Liga MX Iker Fimbres es baja por lesión de Monterrey tras polémica entrada ante Juárez El futbolista de Rayados se salvó de ser lesionado de gravedad por una fuerte barrida de Monchu.

Video Stefan Medina se lesiona y no jugará con Monterrey vs. Juárez de Jornada 11

Se confirmó la baja por lesión de Iker Fimbres en Monterrey luego de recibir una fuerte entrada en el partido ante FC Juárez en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

Diego Armando Medina reporta para TUDN que, tras someterse a estudios médicos, se descartó fractura en el tobillo derecho de Fimbres, sin embargo, sufrió un esguince que lo dejará fuera de las canchas cerca de t res semanas.

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Además, el futbolista de 20 años también sufrió un fuerte golpe en el peroné.

Iker Fimbres abandonó la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez al minuto 23 por una fuerte barrida de Monchu que provocó que su tobillo derecho se doblara.

La entrada causó polémica, ya que el árbitro Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz ni siquiera marcó falta cuando debió ser revisada por el VAR e incluso expulsar al futbolista de Bravos por poner en riesgo la integridad de Fimbres, según mencionó Fernando ‘Cantante’ Guerrero.

Iker Fimbres protestó de forma sarcástica la decisión arbitral a través de una historia de Instagram con un pantallazo de la barrida y el texto “lo bueno que primero toca el balón, increíble”.

Al conocer el grado de su lesión, el futbolista del Monterrey posteó una foto de él con el balón en tonos grises.

Además de ser baja de Rayados, Iker Fimbres también será baja de la Selección Mexicana en caso de que Javier Aguirre lo tuviera contemplado para la fecha FIFA de marzo donde el Tri se enfrentará a Portugal y Bélgica.