A través de la red social de la firma que viste a Cruz Azul dio a conocer el tercer uniforme que utilizará la Máquina para lo que resta del Apertura 2025. Una indumentaria en donde predomina el color negro con vivos en plateados para la publicidad y el logo del equipo.

En el video se aprecian a los jugadores como si fueran modelos profesionales luciendo los uniformes que estrenarán este sábado cuando reciban a Rayados, en la Jornada 15 del Apertura 2025.

En el video se aprecian a Sepu y Lolo con lentes obscuros y modelando, la indumentaria.

La cuenta que viste al equipo puso el siguiente mensaje: “Ser de Cruz Azul es pertenecer a algo más grande… es un lujo. Una colección que redefine el estilo dentro y fuera de la cancha”.