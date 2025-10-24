    Futbol

    ¡Cruz Azul saca uniforme de gala! Enciende las redes al ser bellísimo

    La Máquina presentará ante Monterrey este fin de semana su tercer uniforme, que luce por ser muy elegante.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Cruz Azul saca uniforme de gala! Enciende las redes al ser bellísimo

    A través de la red social de la firma que viste a Cruz Azul dio a conocer el tercer uniforme que utilizará la Máquina para lo que resta del Apertura 2025. Una indumentaria en donde predomina el color negro con vivos en plateados para la publicidad y el logo del equipo.

    En el video se aprecian a los jugadores como si fueran modelos profesionales luciendo los uniformes que estrenarán este sábado cuando reciban a Rayados, en la Jornada 15 del Apertura 2025.

    En el video se aprecian a Sepu y Lolo con lentes obscuros y modelando, la indumentaria.

    La cuenta que viste al equipo puso el siguiente mensaje: “Ser de Cruz Azul es pertenecer a algo más grande… es un lujo. Una colección que redefine el estilo dentro y fuera de la cancha”.

    Cruz Azul se juega más que tres puntos ante Monterrey, ya que el equipo de Nicolás Larcamón con el empate ante Necaxa, a media semana, descendió al quinto lugar de la tabla general.

