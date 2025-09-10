Video Hay fecha para el partido de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Este miércoles se reveló el calendario de los partidos para la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en la que participará Cruz Azul como campeón de la Concacaf Champions Cup a espera de conocer a su rival en el torneo internacional.

Se definieron los primeros juegos de la Copa Intercontinental incluidos el del conjunto de la Liga MX, que espera al campeón de la Copa Libertadores 2025 para afrontar el denominado Derbi de las Américas.

La FIFA anunció que los equipos que jueguen la fase inaugural competirán por la Copa África-Asia-Pacífico en territorio local, el cuadro que fungirá como local se seleccionará de forma aleatoria.

De esta manera el primero juego será entre el Pyramids FC, ganador de la Liga de Campeones de África; ante Auckland City, que conquistó la Liga de Campeones de la OFC; el duelo será en el Estadio 30 de junio en El Cairo, Egipto.

El ganador se medirá ante Al-Ahli FC, monarcas en la Liga de Campeones de la AFC y que se disputará en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah y por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Intercontinental 2025.

En tanto, el partido tres será el Derbi de las Américas entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores, que se conocerá el próximo 29 de noviembre; el juego será el miércoles 10 de diciembre en un estadio aún por definir.

El ganador de la Copa África-Asia-Pacífico se medirá al ganador del Derbi de las América por la Copa Challenger y quedará el pase a la Final que se disputará ante PSG, ganador de la UEFA Champions League.

A continuación el calendario de los partidos hasta el momento para la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA, aunque la definición del equipo local aún está pendiente a la expuesta a continuación:





Partido 1 -Playoff Copa África-Asia-Pacífico

Pyramids FC vs. Auckland City FC, domingo 14 de septiembre, 12:00 horas Centro de México, 14:00 horas tiempo del Este.



Partido 2 - Copa África-Asia-Pacífico

Al-Ahli FC vs. Ganador Playoff, martes 23 de septiembre, 12:00 horas Centro de México, 14:00 horas tiempo del Este.



Partido 3 – Derbi de las Américas

Cruz Azul vs. Campeón de Copa Libertadores, miércoles 10 de diciembre





Partido 4 – Copa Challenger

Ganador Copa África-Asia-Pacífico vs. Ganador Derbi de las Américas, sábado 13 de diciembre.



Partido 5 – Final Copa Intercontinental