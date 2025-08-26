Cruz Azul aseguró la permanencia de uno de sus referentes luego de que diera a conocer la renovación del argentino Lorenzo Faravelli.

A través de sus redes sociales el conjunto de la Máquina hizo oficial la continuidad del mediocampista hasta el 2026, quien dio palabras para TUDN sobre esta ampliación de contrato.

"Contento de tener este reconocimiento del club, que confíen en mí para continuar con este proyecto, es un día especial que quedará en mi memoria, muy alegre.

"Cuando llegué, llegué con la ilusión de venir a una institución de la magnitud de Cruz Azul, que hacía tiempo que no estaba compitiendo en las grandes noches muy seguido, cuando inició este proceso fue poner a Cruz Azul en esas instancias, más allá de ganar o no títulos, en este año y medio que he estado se ha conseguido, el deseo es continuar con eso, poniendo a Cruz Azul en ese lugar que debe estar", comentó el jugador en exclusiva para TUDN.

Faravelli llegó a la Máquina como refuerzo para el Clausura 2024 procedente de Independiente del Valle a petición de Martín Anselmi que pese a la salida del técnico se ha convertido en un referente y fue clave para que Cruz Azul se consagrará en Concacaf.

Dicha noticia alegró a los aficionados que vieron con buenos ojos que el argentino se mantenga en el equipo en su búsqueda por el título de liga.

Hace unos días los Celestes también anunciaron la renovación de Charly Rodríguez hasta el 2029 y se espera que en los próximos días hagan lo mismo con Erik Lira, otro pilar de los Cementeros.