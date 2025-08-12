Polémicas arbitrales con América, Chivas y Cruz Azul: "Tiene que recibir una sanción"

Fernando 'Cantante' Guerrero, analista arbitral de TUDN y exárbitro de la Liga MX, consideró que el trabajo de los silbantes y las cabinas del VAR fue preocupante y con lo que se involucró respecto a equipos como América, Cruz Azul y Chivas.

En el caso del conjunto de La Noria, Guerrero juzgó que la tarjeta roja a Joao Pedro no procedía, además de señalar que, al tratarse de una jugada de interpretación, la expulsión no es apelable.

Para el 'Cantante' Guerrero, Vicente Reynoso, al ser un DT joven, quiso quedarse con su decisión inicial, a pesar de que el VAR lo llamó para reconsiderar una tarjeta roja para Joao Pedro.

"El VAR puede ayuddar más diciéndole al árbitro", recordó el 'Cantante' Guerrero, quien también señaló que el penal de Fran Villalba sobre Daniel Aguirre no debía marcarse en el Santos vs. Chivas aunque, en este caso, la pena máxima no se capitalizó, algo que otorgó "justicia deportiva", aunque el analista señaló que esto no puede ser al no deberse apoyar en la "suerte".

Además, el 'Cantante' Guerrero se refirió al trabajo que hizo Adonai Escobedo en el partido entre América y Querétaro y, a su juicio, el silbante debería al menos recibir una "sanción" tras perdonar expulsión a Juan Robles.