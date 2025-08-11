Video Resumen | Santos gana con 10 jugadores y Chivas sigue sin gustar

Santos venció 1-0 a Chivas en un partido de la Jornada 4 que terminó con polémica arbitral que pudo darle el empate al Rebaño en el Estadio Corona.

Duelo de desatenciones defensivas en la Comarca Lagunera que se pintó de rojiblanca para ver al Guadalajara de Gabriel Milito consumar su segunda derrota del Apertura 2025.

La primera desconcentración del partido la cometió Daniel Aguirre con un recargón en la espalda de Ramiro Sordo; el árbitro Ismael López Peñuelas señaló el penal a favor de Santos tras revisar la jugada en el VAR.

Bruno Barticciotto cobró la falta y venció al ‘Tala’ Rangel para abrir el marcador al minuto 29.

Así fue la polémica arbitral del Santos vs. Chivas

Chivas tuvo la oportunidad de empatar la pizarra con otro penal en el segundo tiempo, ahora por un contacto dentro del área de Fran Villalba sobre Aguirre.

Fernando ‘Cantante’ Guerrero, exárbitro de la Liga MX y analista de TUDN, señaló que no era penal porque fue un contacto producto de que el jugador de Santos se iba resbalando en la marca, “no había un envión del brazo de atrás hacia adelante para empujarlo”.

Alan Pulido levantó la mano para ejecutar la pena máxima y, tras realizar su tradicional salto antes de conectar el balón, Carlos Acevedo le adivinó su disparo y mantuvo el cero en su marco al minuto 73.

La polémica arbitral reapareció en el final del partido. Corría el minuto 82 cuando Santiago Sandoval cayó al césped en los linderos del área.

El árbitro dejó correr la jugada e instantes después Kevin Balanta se dirigió con Sandoval para sujetarlo y levantarlo violentamente de su playera, acción que ocasionó los empujes entre jugadores de ambos equipos.

El ‘Cantante’ Guerrero analizó la jugada en la transmisión de TUDN e indicó que López Peñuelas tuvo que haber marcado un penal a favor de Chivas porque la acción de Balanta se realizó con el balón en movimiento, pues el árbitro no marcó nada anteriormente.