    LaLiga

    Fidalgo con Betis vs. Sevilla EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido Jornada 26 de LaLiga

    Álvaro Fidalgo repite en la alineación titular para el derbi ante Sevilla.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Fidalgo sorprende con respuestas sobre cosas que extraña de México

    La Jornada 26 de LaLiga alista el derbi entre Real Betis y Sevilla en el que Álvaro Fidalgo vuelve a ser titular en la escuadra dirigira por Manuel Pellegrini.

    El derbi entre Betis y Sevilla enfrenta a dos equipos con momentos distintos en LaLiga. Por una parte, el club de Fidalgo se encuentra peleando los primeros lugares y plazas de competiciones europeas en la quinta posición con 42 puntos.

    PUBLICIDAD

    Los béticos solo han perdido un partido en sus últimos cinco juegos con tres victorias consecutivas. El Sevilla se encuentra en la parte media, tirándole a baja, de la tabla general con 29 puntos y solo suma dos victorias en sus últimos cinco compromisos.

    Más sobre LaLiga

    Lamine Yamal rompe marca de Giovani y Messi
    1 mins

    Lamine Yamal rompe marca de Giovani y Messi

    La Liga
    Robert Lewandowski sufre fractura en órbita del ojo tras partido con Villarreal
    1 mins

    Robert Lewandowski sufre fractura en órbita del ojo tras partido con Villarreal

    La Liga
    Sin Obed Vargas, el Atlético 'empuja' un poco más al Real Oviedo rumbo al descenso
    1 mins

    Sin Obed Vargas, el Atlético 'empuja' un poco más al Real Oviedo rumbo al descenso

    La Liga
    Lamine Yamal logra primer triplete en su carrera y alcanza hito a sus 18 años en Barcelona
    1 mins

    Lamine Yamal logra primer triplete en su carrera y alcanza hito a sus 18 años en Barcelona

    La Liga
    Invasión de Liga MX: Protagonistas en México y hoy sufren en LaLiga de España
    2 mins

    Invasión de Liga MX: Protagonistas en México y hoy sufren en LaLiga de España

    La Liga
    Los técnicos de la Liga MX que ahora sufren en LaLiga de España
    1:25

    Los técnicos de la Liga MX que ahora sufren en LaLiga de España

    La Liga
    Cristiano Ronaldo se convierte en dueño del Almería de la LaLiga de España
    2 mins

    Cristiano Ronaldo se convierte en dueño del Almería de la LaLiga de España

    La Liga
    Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los dueños del exequipo de Hugo Sánchez
    1:22

    Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los dueños del exequipo de Hugo Sánchez

    La Liga
    ¡Un dineral! Pedri y Ferran revelan cuánto pagan por llegar tarde
    1:51

    ¡Un dineral! Pedri y Ferran revelan cuánto pagan por llegar tarde

    La Liga
    Ancelotti confiesa berrinche de Toni Kroos en Real Madrid
    1:09

    Ancelotti confiesa berrinche de Toni Kroos en Real Madrid

    La Liga

    Álvaro Fidalgo volverá a ser titular con Betis. Desde su fichaje ha contado con la confianza del entrenador chileno.

    GOL DEL BETIS
    Antony anota el 1-0 al 15'

    PRIMERA AMONESTACIÓN DEL PARTIDO
    El Sevilla se lleva la primera tarjeta amarilla del derbi.

    INICIA EL PARTIDO
    Betis 0-0 Sevilla

    ALINEACIÓN DE REAL BETIS VS. SEVILLA JORNADA 26 DE LALIGA

    Fidalgo suma un partido más en la Primera División de España como titular de gran importancia para sus aspiraciones al Mundial 2026.

    El jugador hispanomexicano podría ser convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana por primera vez para los partidos amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica.

    • Valles
    • Aitor Ruibal
    • Llorente
    • Natan
    • Ricardo
    • Marc Roca
    • Álvaro Fidalgo
    • Fornals
    • Antony
    • Ez Abde
    • Cucho
    Relacionados:
    LaLigaReal BetisÁlvaro Fidalgo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX