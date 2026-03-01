LaLiga Fidalgo con Betis vs. Sevilla EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido Jornada 26 de LaLiga Álvaro Fidalgo repite en la alineación titular para el derbi ante Sevilla.

Video Fidalgo sorprende con respuestas sobre cosas que extraña de México

La Jornada 26 de LaLiga alista el derbi entre Real Betis y Sevilla en el que Álvaro Fidalgo vuelve a ser titular en la escuadra dirigira por Manuel Pellegrini.

El derbi entre Betis y Sevilla enfrenta a dos equipos con momentos distintos en LaLiga. Por una parte, el club de Fidalgo se encuentra peleando los primeros lugares y plazas de competiciones europeas en la quinta posición con 42 puntos.

Los béticos solo han perdido un partido en sus últimos cinco juegos con tres victorias consecutivas. El Sevilla se encuentra en la parte media, tirándole a baja, de la tabla general con 29 puntos y solo suma dos victorias en sus últimos cinco compromisos.

Álvaro Fidalgo volverá a ser titular con Betis. Desde su fichaje ha contado con la confianza del entrenador chileno.

GOL DEL BETIS

Antony anota el 1-0 al 15'

PRIMERA AMONESTACIÓN DEL PARTIDO

El Sevilla se lleva la primera tarjeta amarilla del derbi.

INICIA EL PARTIDO

Betis 0-0 Sevilla

ALINEACIÓN DE REAL BETIS VS. SEVILLA JORNADA 26 DE LALIGA

Fidalgo suma un partido más en la Primera División de España como titular de gran importancia para sus aspiraciones al Mundial 2026.

El jugador hispanomexicano podría ser convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana por primera vez para los partidos amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica.