Liga MX América vs. Tigres | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 8 del Clausura 2026 Las Águilas reciben a los felinos donde buscarán escalar posiciones en la tabla general.

Video ¡Tigres madruga al América con este gol de penal cortesía de Brunetta!

América y Tigres se enfrentan en el estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada 8 del Clausura 2026.

Las Águilas buscan mantener su dominio sobre los felinos que han mantenido en los últimos torneos y así sumar se segundo triunfo consecutivo para seguir escalando posiciones.

Por su parte, Tigres busca sacudirse de la última derrota que sufrió en casa en la pasada jornada.

Alineación de América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Aaron Mejía, Cristian Borja, Jona dos Santos, Rodrigo Dourado. Brian Rodríguez, Isaías Violante, Raphael Veiga y Víctor Dávila.

Alineación de Tigres: Nahuel Guzmán, Vladimir Loroña, César Araujo, Jesús Angulo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Rómulo Zanré, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

TIGRES YA LE GANA AL AMÉRICA

Juan Brunetta apreovechó un penal para adelantar al conjunto felino a los 5 minutos de juego.

CAE EL SEGUNO DE TIGRES SOBRE EL AMÉRICA