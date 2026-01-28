    Liga MX

    Paulo Victor puede dejar a América tras atraer interés desde Brasil

    La salida de Diego Ramírez en América quizá no pueda ser la única en las Águilas.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!

    La salida de Diego Ramírez en América en las últimas horas como director deportivo, no puede ser la única a futuro en el conjunto de las Águilas.

    De acuerdo a información de Julio Ibañez de TUDN en el programa Línea de 4, los cambios en el cuadro de Coapa pueden seguir de cara al verano.

    "Vienen tiempos de reestructura, se asoma la posibilidad de que Paulo Victor salga de la institución para llegar a las selecciones brasileñas con límite de edad, estuvo en el proceso olímpico de Tokio 2020 con André Jardine y ahí está la oferta que podría dejar ir al auxiliar de confianza, es otra de las situaciones que comienza a moverse en Coapa".

    QUIÉN ES PAULO VICTOR GOMES


    Paulo Victor ha acompañado a André Jardine en su aventura en la Liga MX con América desde 2023 y fue clave en el banquillo en la era del tricampeonato en el futbol mexicano.

    Su andar en los banquillos inició con Palmeiras en 2014 y luego pasó a las juveniles de Brasil con la Sub-15 y luego la Sub-17, hasta que se unió con Jardine al proyecto olímpico de Tokio 2020.

    De acuerdo a reportes, la intención de la Confederación Brasileña de Futbol es contatar a Paulo Victor como entrenador de la categoría Sub-21 de cara al proceso a Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

    Liga MX Paulo Victor Rodrigues Gomes América

