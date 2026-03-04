Liga MX Robert Morales hizo recordar al 'Toro' Fernández con falla garrafal vs. Toluca El atacante paraguayo se perdió un gol que pudo haber cambiado el resultado ante los Diablos Rojos.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Deja vu! Robert Morales hace un ‘Toro’ Fernández

Los aficionados de Pumas tuvieron un Deja Vu luego de presenciar el terrible error de Robert Morales frente al Toluca en el partido jugado en el e stadio Olímpico Universitario.

Y es que el atacante universitario hizo recordar otro ‘osote’ que cometió Gabriel ‘Toro’ Fernández contra el mismo rival y en el mismo estadio hace casi tres años.

PUBLICIDAD

En la jornada 4 del Apertura 2023, el ahora jugador de Cruz Azul, p erdonó al Toluca al mandar el balón a las nubes al quedar solo frente al arco y así perderse el gol de los Pumas que pudo haber cambiado el rumbo del partido que quedó empatado a un gol.

Y ahora en la f echa 10 del Clausura 2026, Robert Morales mandó el esférico por encima de la potería de los Diablos Rojos para perderse el 2-0 de los Universitarios que a la postre perdieron por 2-3 para perder el invicto.