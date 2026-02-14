Liga MX Monterrey vs. León: así fue recibido Rogelio Funes Mori en su vuelta a la Sultana del Norte El goleador histórico de Rayados volvió ‘a casa’ con la playera del Club León como parte de la Jornada 6 del Clausura 2026.

Video ¡El hermoso gesto de la afición de Monterrey con Rogelio Funes Mori!

Monterrey vs. León se enfrentaron este sábado como parte de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026 en el que Rayados buscó meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones frente a un equipo que desde su triunfo ante Cruz Azul en la Jornada 1 no ha logrado reconciliarse con el triunfo.

Pero hubo un visitante especial para la afición regiomontana, se trata de Rogelio Funes Mori, goleador histórico del club con 160 anotaciones y quien ahora volvió a la Sultana del Norte para hacer frente a Rayados con la playera de los esmeraldas.

Lejos de ser parte del rival, aunque salió como suplente del once titular que lanzó el estratega Ignacio Ambriz, fue recibido con aplausos por parte de los seguidores regios en un gesto emotivo que agradeció el futbolista de 34 años de edad y que a inicios de marzo cumplirá 35.

Ingresó al minuto 88 y volvió a llevarse una ovación descomunal por parte de la afición local, luego de sustituir a Diber Cambindo, quien en días anteriores se delaró admiratos del mexicano.

Rogelio Funes Mori vio apagada su inercia goleadora desde que salió del Monterrey, como jugador de Pumas apenas hizo dos goles en tres torneos, en el segundo semestre que lleva con León no marcó en su primer torneo, pero en el Clausura 2026 ya suma un tanto.