    Liga MX

    Rayados vs. León: Anthony Martial, abandona el estadio en ambulancia; esto se sabe

    El francés prendió las alarmas en Rayados tras una confusa y desafortunada jugada.

    Por:Juan Regis
    Video Último momento: Anthony Martial sale en ambulancia, esto se sabe de su lesión


    El partido de Jornada 6 del Clausura 2026 entre Monterrey y León dejó una mala noticia para los fanáticos y el cuerpo técnico de Rayados tras la lesión de su atacante Anthony Martial.

    Liga MX

    Martial había iniciado de titular para el juego en el Estadio Monterrey con la intención de reponerse de la derrota ante América en la fecha pasada y aportar en la parte alta de la cancha.

    El exjugador del Manchester United estaba teniendo una buen partido recuperando balones, reteniendo la posesión y dando salida a sus jugadores, cuando al disputar el esférico cerca del final de la primera parte cayó mal y permaneció en el césped durante varios minutos.

    ¿QUÉ LESIÓN TIENE ANTHONY MARTIAL TRAS SALIR EN CAMILLA?

    Los servicios médicos tuvieron que ingresar al terreno de juego para atender a Martial, quien ya no pudo continuar en el partido y hasta tuvo que ser retirado de la cancha inmovilizado en camilla.

    De acuerdo con Vladimir García, para TUDN, el reporte médico preliminar de la lesión de Anthony Martial es luxación del hombor derecho. La fuente señala que el jugador francés fue trasladado al hospital minutos después de haber abandonado el partido.

    Para el momento de la lesión de Martial, Monterrey ya iba ganando por la mínima ventaja (1-0) a León con el gol de cabeza de Sergio Canales a los 24 minutos.

    Liga MXAnthony MartialMonterrey

