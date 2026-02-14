Liga MX Jesús Gallardo contrae matrimonio luego del triunfo de Toluca ante Xolos El flamante seleccionado celebra su matrimonio con jugadores de los Diablos Rojos.

Video ¿Qué jugadores del Toluca fueron a la boda de Jesús Gallardo?

Un día después de que Toluca derrotara a Tijuana en el Nemesio Diez en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, llegó un día importante para uno de los Diablos Rojos.

Se trata del defensa lateral izquierdo, Jesús Gallardo quien contrajo matrimonio con su ahora esposa Orquídea Garza.

A través de las redes sociales, distintos jugadores de Toluca mostraron como se llevó a cabo la boda del camiseta 17.

Entre los invitados se pudo observar a Antonio ‘Pollo’ Briseño, Alexis Vega, Sebastián Córdova y Everardo López.

Gallardo disputó los 90 minutos del partido ante los Xolos, en el que tuvo una actuación descomunal.

La victoria de los escarlatas, con el gol solitario de Paulinho, los dejó con 12 puntos en la parte alta de la clasificación.

De no tener luna de miel, Jesús tendrá que visitar Aguascalientes con Toluca para la séptima fecha de la Liga MX frente a Necaxa, después en casa recibirán a las Chivas.