Liga MX Chivas vs. América: la racha negativa que Hormiga González pone fin en el Clásico Armando González hizo gol en el primer tiempo y con ello pone fin a una estadística negativa del Rebaño en duelos como local ante las Águilas.

Video En donde duele: Festejo de Hormiga González, tremenda indirecta al América

El Clásico Nacional de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026, Chivas vs. América, tuvo su gol en la recta final del primer tiempo por medio del delantero del momento del Rebaño, Armando ‘Hormiga’ González.

Fue el quinto gol del romperredes de 22 años de edad en el Clausura 2026 y quien a sus 23 años pudiera ser considerado por Javier Aguirre con la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026, por lo que pelea por su segundo título de goleo individual tras el conseguido el torneo pasado.

El tanto llegó al minuto 41 tras un tiro de esquina por izquierda y en el festejo lo hizo como en su momento Henry Martín en un Clásico Nacional y que, sobre todo, recordó a ‘el Cubo’ Torres con una celebración como robot.

Pero lejos de los festejos, comparaciones y racha goleadora, ‘Hormiga’ González puso fin a una seguidilla de partidos en los que Chivas no hacia gol al América como local en el Clásico Nacional dentro de la Liga MX.

El último en conseguirlo fue Sergio Flores en el 2-4 en el Clásico Nacional del Clausura 2023, juego en el que Emilio Lara hizo un autogol; desde entonces, el Rebaño se fe en blanco en cuatro Clásicos del futbol mexicano en el Estadio Akron.

Estos fueron los últimos cinco Clásico Nacional en Guadalajara con Chivas como local ante América: