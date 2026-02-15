    Liga MX

    Chivas vs. América: Aldo Farías analiza: "Brian Rodríguez no es jugador que carga equipos"

    El futbolista uruguayo disputó todo el Clásico, pero no pesó como se esperaba.

    Por:Juan Regis
    Chivas se llevó el Clásico Nacional ante América en la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX y con ello llegaron los cuestionamientos al plantel de André Jardine, sobre todo para Brian Rodríguez.

    Liga MX

    En Línea de 4, Aldo Farías analizó el rendimiento del seleccionado uruguayo, considerado para ser el jugador clave del América tras la salida de Álvaro Fidalgo y las lesiones de Alejandro Zendejas, y quien no pesó en el Clásico celebrado en el Estadio Akron.

    Brian Rodríguez disputó el Clásico de titular, pero no logró tener suerte al frente ante el férreo marcaje de la defensa de Chivas, que no le dio espacios para que el uruguayo explotara su velocidad de regates.

    FARÍAS: BRIAN RODRÍGUEZ NO ESTÁ PARA CARGAR AL AMÉRICA

    Aldo Farías se dijo decepcionado de Brian Rodríguez por lo que no hizo en el Clásico ante Chivas y su bajo rendimiento en el torneo.

    "Utilizo la palabra ‘decepción’ en este Clásico, como partido se queda abajo y luego me gustaría desglosar esa decepción, porque el primero que decepciona es América, sobre todo en el segundo tiempo. Jardine, sin perder mucho el tiempo, manda los cambios ofensivos correctos.

    "Lo que yo veo de Brian que es mi decepción, más allá de dónde lo coloque Jardine, para mí este jugador nos está demostrando cada día más que no es el que carga equipos, este no es el 1, perdón, este es un jugador de rol, muy bueno, muy espectacular, pero no es solo hoy (su rendimiento).

    "Se necesita que este jugador cargue al equipo y no es él, no es (Alejandro) Zendejas, no es Valdés, no es Henry. Ya vimos con su ausencia lo que pesa Zendejas. No es ni Jonathan Rodríguez".

    Tras dos victorias consecutivas luego de un inicio complicado en el torneo, América volvió a sumar una derrota que los tiene en el décimo lugar con 8 puntos tras seis fechas en el Clausura 2026.

