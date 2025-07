Partidos de hoy 13 de julio del 2025: Final del Mundial de Clubes y Liga MX

El duelo más atractivo de la Liga MX es el Pachuca vs. Rayados pero también se disputa el León vs. Atlético de San Luis dentro de la Jornada 1 del Apertura 2025.

El partido que quizás mayor atención llame de este domingo lo jugarán en el MetLife Stadium de New Jersey el PSG y el Chelsea , quienes definen el título del Mundial de Clubes.

Por su parte la Copa América femenina tiene dos juegos este domingo: Bolivia vs. Paraguay y el Brasil vs. Venezuela.

La UEFA Euro Femenina también continúa con la Jornada 3 de la fase de grupos con los duelos entre Países Bajos vs. Francia e Inglaterra vs. Gales .

Finalmente, en la Liga MX Femenil, destacan los partidos Pumas vs. Rayadas y América vs. Cruz Azul.

Partidos de hoy domingo 13 de julio del 2025

- PSG vs. Chelsea - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. En México lo podrás ver a través de Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com , la app de TUDN y DAZN.

- Países Bajos vs. Francia - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de TUDN y ViX.

- Inglaterra vs. Gales El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de ViX.

- Bolivia vs. Paraguay - El partido arranca a la 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Brasil vs. Venezuela - El partido arranca a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Liga MX - Pachuca vs. Rayados- El juego arranca a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 19:00 horas; 18:00 horas CT y 16:00 horas PT. Sigue este partido en Estados Unidos por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

- León vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT. Sigue este partido para Estados Unidos por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Liga MX Femenil



- Pumas vs. Rayadas - El juego comienza a las 12:00 pm CT de México y las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT en los Estados Unidos.