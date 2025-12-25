Liga MX El mensaje de Tigres al América en día de Navidad “El día que Nahuel se robó la Navidad”, así recordó el cuadro de la UANL a las Águilas una Final que dolió.

Video El mensaje de Tigres al América que abre una vieja herida

Tigres lanzó un incisivo mensaje de Navidad a las Águilas del América a través de redes sociales acompañado de un video en el que recordó una de las Finales más dolorosas para el equipo de Coapa dentro de la Liga MX en la época de los torneos cortos.

Fue el 25 de diciembre de 2016 que Tigres y América se enfrentaron en la Final de vuelta del Apertura de ese año con triunfo de los de la UANL en tanda de penales con Nahuel Guzmám como uno de los héroes.

“¡ When T̶h̶e̶ ̶G̶r̶i̶n̶c̶h̶ Nahuel stole Christmas! Qué hacías un 𝟐𝟓 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟔? ¡Nosotros conseguíamos nuestro quinto Título de Liga, al vencer al América en una Incomparable y muy Feliz Navidad en El Volcán!”, escribió el cuadro felino en redes sociales.

Tigres consiguió esa vez su quinto título de Liga MX, más tarde sumaría los del Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023 para tener en total hasta el momento ocho títulos del futbol mexicano de Primera División.

Esa vez Ricardo Ferretti era el director técnico de Tigres y Ricardo La Volpe el del América; Guido Pizarro, actual entrenador del cuadro regio, era el mediocampista del equipo con Juninho como capitán.