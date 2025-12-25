    Liga MX

    Fabián Estay confiesa 'aventura' con famosa actriz mexicana

    El exjugador del América declaró que fue “en su mejor momento.

    Fabián Estay, ex jugador del Toluca y América, reveló el amorío que tuvo con una f amosa actriz mexicana tras su paso por el conjunto azulcrema.

    En entrevista para el podcast S ecreto de Vestidores al exfutbolista chileno se le pregunto que contara sobre sus parejas en su época de futbolista.

    “No voy a hablar, los caballeros tienen memoria”, dijo Estay en un principio, sin embargo, ante la insistencia le soltaron el nombre de la actriz Ivonne Montero ante esto el chileno contestó entre una sonrisa.

    “P ara que me preguntas si ya lo sabes… recién terminadito de la película el Tigre de Santa Julia, en su mejor momento”, reveló Fabián Estay.

    Fabián Estay llegó al futbol mexicano en 1996 para jugar con el Toluca donde obtuvo dos título de liga para después pasar por América, Atlante y Santos Laguna.

