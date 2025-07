La actividad futbolística de mitad de la semana continúa en distintos frentes y con partidos harto interesantes como los Cuartos de Final de la UEFA Euro Femenina, las eliminatorias de la Europa League y la Copa Sudamericana.

En el torneo de la femenil, Suecia e Inglaterra deciden quien se mantiene en la competencia y avanza a las Semifinales.

Mientras, en la Europa League destacan partidos como el Ilves vs. Shakthar y el Prishtina vs. Sheriff. Finalmente, la Copa Sudamericana de la Conmebol tendrá el Universidad de Chile vs. Guaraní y el Bucaramanga vs. Atlético Mineiro.

Partidos de hoy jueves 17 de julio del 2025

UEFA Euro FEmenina

- Suecia e Inglaterra - El partido dará inicio a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de ViX.

Europa League

- Ilves vs. Shakthar D. - El partido dará inicio a la 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

- Prishtina vs. Sheriff - El partido dará inicio a la 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Copa Sudamericana

- U de Chile vs. Guaraní - El partido dará inicio a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 am PT.

- Bucaramanga vs. Atlétco Mineiro - El partido dará inicio a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT.

