Liga MX Chicharito, Hormiga y Milito: Los altibajos de Chivas en 2025 y su promesa para 2026 El Rebaño tuvo fracasos, decepciones y despedidas, pero cerró el año cambiando los abucheos por ovaciones.

Video Así fue el 2025 de Chivas: ¡Altibajos y una promesa para 2026!

El 2025 fue un año lleno de altibajos para Chivas con fracasos, decepciones, despedidas, pero también con un rayo de esperanza pensando en lo que podría ser el 2026.

El Guadalajara tuvo un primer semestre para el olvido con tres técnicos en el Torneo Clausura 2025. Óscar García ilusionó a los Chivahermanos con su cartel europeo, especialmente por su trabajo en La Masía del Barcelona.

García pasó sin gloria en el Rebaño y tras 12 partidos dirigidos en todas las competencias, con saldo de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, fue despedido por la directiva rojiblanca.

Pepe Meléndez se convirtió en el técnico interino del Rebaño hasta la llegada de Gerardo Espinoza que también fue cesado luego de la eliminación ante América en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup y por no clasificar a la Liguilla del Clausura 2025.

Chivas ni siquiera pudo calificar al Play-In tras finalizar en el onceavo lugar de la tabla con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y seis derrotas.

Gabriel Milito fue anunciado en mayo del 2025 y, aunque tuvo un inicio complicado con la eliminación en la primera ronda de la Leagues Cup, el Rebaño mejoró su juego individual y colectivo y la afición cambió los abucheos por ovaciones para el técnico argentino.

Chivas se clasificó directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 tras acabar en el sexto lugar con 29 puntos, fruto de nueve victorias, dos empates y seis derrotas.

El Guadalajara quedó eliminado en los Cuartos de Final por Cruz Azul tras el polémico penal fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, pero el equipo de Milito dejó buenas sensaciones y una cosa clara: están para pelear el título del Clausura 2026.

Hay dos cosas positivas que dejó el 2025 para Chivas: Armando ‘Hormiga’ González, quien se proclamó campeón de goleo de la Liga MX con 12 goles y luchará por un lugar en la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Y el proyecto de Milito y Javier Mier, quien con un perfil bajo está haciendo un gran trabajo en la dirección deportiva haciendo buenas contrataciones como las de Efraín Álvarez, Richard Ledezma, Bryan González y Diego Campillo. Para el 2026 ya cerró a Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.

El 2025 también dejó despedidas dolorosas para Chivas: ‘Chicharito’ Hernández terminó su segunda etapa en el club, mientras que Isaác ‘Conejito’ Brizuela se marchó del Guadalajara después de 11 años y de levantar cinco títulos: uno de Liga MX, dos de Copa MX, una Supercopa MX y una Concacaf Champions League.

Así fue el año de Chivas que tiene la esperanza de que en el 2026 logre romper con una sequía de nueve años y vuelva a ser campeón de Liga MX luego de que Toluca los empatara con 12 títulos con su bicampeonato, y América se alejara a cuatro con su tricampeonato.