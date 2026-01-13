Pachuca vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
Duelo de la hermandad; los Esmeraldas tratarán de hilvanar triunfos ante unos Tuzos que van por sus primeros puntos y goles.
Duelo de contrastes entre esta hermandad del Grupo Pachuca, con los Tuzos obligados a ir por sus primeros puntos de la Liga MX Clausura 2026 y por sus primeros goles, pues llega tras una derrota de 2-0 ante Chivas en Guadalajara.
Club León, por su parte, viene de ganar en casa ante Cruz Azul en un fuerte golpe deportivo y mediático para los dirigidos por Nicolás Larcamón, que inició mal el semestre tras anunciarse su ‘exilio’ de la CDMX y jugará como local en Puebla.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PACHUCA VS. LEÓN DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026
Son tres partidos consecutivos los que tiene León sin perder ante Pachuca en cualquier condición; en su última visita al Estadio Hidalgo se impuso 1-2. Los Tuzos no vencen a los esmeraldas desde el Clausura 2024 y como locales.
Es un duelo clave para ambos para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos antes del receso de la Liga MX por partido de preparación de la Selección Mexicana y antes de que en la Fecha 3 Pachuca reciba al América y León visite otro duro sinodal como lo es Pumas.
- Cuándo es el Pachuca vs. León de la Liga MX, Jornada 2: el partido es el martes 13 de enero en el Estadio Hidalgo.
- A qué hora es el Pachuca vs. León de la Liga MX, Jornada 2: el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Pachuca vs. León de la Liga MX, Jornada 2: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN para Estados Unidos.