Liga MX Pachuca vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 Duelo de la hermandad; los Esmeraldas tratarán de hilvanar triunfos ante unos Tuzos que van por sus primeros puntos y goles.

Duelo de contrastes entre esta hermandad del Grupo Pachuca, con los Tuzos obligados a ir por sus primeros puntos de la Liga MX Clausura 2026 y por sus primeros goles, pues llega tras una derrota de 2-0 ante Chivas en Guadalajara.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PACHUCA VS. LEÓN DE LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

Son tres partidos consecutivos los que tiene León sin perder ante Pachuca en cualquier condición; en su última visita al Estadio Hidalgo se impuso 1-2. Los Tuzos no vencen a los esmeraldas desde el Clausura 2024 y como locales.

Es un duelo clave para ambos para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos antes del receso de la Liga MX por partido de preparación de la Selección Mexicana y antes de que en la Fecha 3 Pachuca reciba al América y León visite otro duro sinodal como lo es Pumas.