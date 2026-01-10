    Liga MX

    Palavecino anota en su debut, pero Cruz Azul pierde ante León en la Jornada 1

    La Máquina de Nicolás Larcamón comenzó con el pie izquierdo el Torneo Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Resumen | ¡Dramático final en León! ¡La Fiera le saca los tres puntos a Cruz Azul!

    Agustín Palavecino debutó con gol en Cruz Azul, pero no fue suficiente… La Máquina de Nicolás Larcamón arrancó el Torneo Clausura 2026 perdiendo en su visita a León por 2-1.

    El conjunto cementero llegó con menos ritmo a la Jornada 1 de la Liga MX al solo haber disputado un partido amistoso de pretemporada, la derrota ante Tampico Madero (2-1).

    Además, Larcamón solo pudo contar con Palavecino como refuerzo, ya que el debut del delantero colombiano Miguel Borja se retrasó por temas administrativos.

    Por su parte, Nacho Ambriz contó con todos sus refuerzos. La Fiera abrió el marcador antes del descanso con un golazo de Ismael Díaz (45+2’) que puso el balón al ángulo con un disparo con parte interna.

    León aumentó la ventaja al minuto 50 con un cabezazo de Bryan Colula que batió a Andrés Gudiño, quien suple a Kevin Mier por fractura de tibia que lo mantendrá fuera de las canchas hasta marzo.

    La polémica se hizo presente en el Nou Camp al minuto 68 cuando Gudiño derribó en el área a Diber Cambindo y el árbitro decidió no marcar nada.

    Cruz Azul estuvo muy cerca de remontar el partido con el gol de Palavecino al 90’ luego de que, tras un rebote, fuera asistido por Amaury Morales para mandar a guardar el balón al fondo de las redes.

    En el tiempo de compensación, Carlos Rotondi había marcado el 2-2 tras una diagonal de Gonzalo Piovi, pero el tanto inmediatamente fue anulado por fuera de juego del defensa.

    Cruz Azul tendrá su revancha en la segunda jornada cuando reciba al Atlas el martes 13 de enero en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, que será su nueva casa en el Clausura 2026.

