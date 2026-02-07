Liga MX Atlas vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Los Rojinegros quieren cubrir la plaza de Djuka y UNAM sacudirse la goleada de Concacaf.

Atlas recibe a Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, juego que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

Los Rojinegros quieren cubrir la plaza que dejó Djuka y UNAM sacudirse la goleada de Concacaf.

ASI FUERON LAS ACCIONES DEL PARTIDO

GOL DE PUMAS, PEDRO VITE MARCA Y LOS PONE EN VENTAJA ANTE ATLAS

GOLAZO DE ATLAS MATEO GARCÍA VENCE A KEYLOR NAVAS

PUMAS RETOMA LA VENTAJA CON EL PENALTI DE JUNINHO