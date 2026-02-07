    Liga MX

    Atlas vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Rojinegros quieren cubrir la plaza de Djuka y UNAM sacudirse la goleada de Concacaf.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    ¡Le marcan polémico penal a Pumas y Juninho lo convierte en gol!

    Atlas recibe a Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, juego que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

    Los Rojinegros quieren cubrir la plaza que dejó Djuka y UNAM sacudirse la goleada de Concacaf.

    ASI FUERON LAS ACCIONES DEL PARTIDO

    GOL DE PUMAS, PEDRO VITE MARCA Y LOS PONE EN VENTAJA ANTE ATLAS

    Video ¡Golazo colectivo de Pumas! Pedro Vite pone el 1-0 sobre Atlas

    GOLAZO DE ATLAS MATEO GARCÍA VENCE A KEYLOR NAVAS

    Video ¿Qué le pasó a Keylor? Error claro del portero de Pumas le da el empate al Atlas

    PUMAS RETOMA LA VENTAJA CON EL PENALTI DE JUNINHO

    Video ¡Le marcan polémico penal a Pumas y Juninho lo convierte en gol!
    Liga MXPumas UNAMAtlas

