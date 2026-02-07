Pachuca Pachuca vs. Juárez EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Tuzos y Bravos se enfrentan en encuentro de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026



Pachuca llega a este encuentro tras un empate sin goles en su visita a Querétaro, mismo que lo dejó con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota para el puesto 11 de la tabla.

PUBLICIDAD

Por su parte, Juárez llega después de una derrota en casa 3-4 ante Cruz Azul, lo que les dejó en el puesto 13, con cuatro puntos de una victoria, un empate y dos derrotas.

Gol de Pachuca