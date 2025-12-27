Liga MX Posible refuerzo del América no deja de entrenar ¡ni en Alaska! Uno de los prospectos de las Águilas presumió su dominio de la pelota y pasión por el futbol en plenas vacaciones.

Video Posible refuerzo del América se mantiene en ‘refrigeración’ para llegar ‘fresco’

Se trata de Obed Vargas, futbolista de Seattle Sounders y quien pasa parte de sus vacaciones en Alaska, desde donde se grabó y compartió su dominio de la pelota en plena nieve y que su aún equipo presumió en redes sociales.

La llegada de Obed Vargas al América depende de varios factores para que se cristalice y se sume a las filas de André Jardine, quien ya tiene a sus pupilos en Coapa para preparar el siguiente torneo tras quedar fuera de la contienda la Liguilla pasada.

El mediocampista mexicano de 20 años de edad fue campeón de la pasada Leagues Cup y también formó parte del equipo en el título en 2022 de la Concacaf Champions Cup; además, ganó entre los jugadores juveniles a ser MVP de la campaña 2026 en la MLS.