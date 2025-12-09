    Liga MX

    Clausura 2026: La Liguilla se podrá jugar con más extranjeros en cancha

    La Asamblea de Dueños del futbol meixcano aprobó una reforma al torneo previo al Mundial 2026.

    Video ¿Chivas perjudicado? Crean nueva regla para el futbol mexicano en el 2026

    La Asamblea de Dueños de la Liga MX que aprobó jugar la Liguilla del Clausura 2026 en mayo pasado sin seleccionados, modificó de manera extraordinaria una nueva regla.

    La petición, que recibió luz verde, de Javier Aguirre de tener a los seleccionados de cara al Mundial 2026 desde el 1 de mayo, tuvo un 'efecto mariposa' en la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?
    1 mins

    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?

    Liga MX
    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas
    1:37

    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas

    Liga MX
    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia
    1:50

    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia

    Liga MX
    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa
    2 mins

    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa

    Liga MX
    Atlante regresará a la primera división en el 2026
    2 mins

    Atlante regresará a la primera división en el 2026

    Liga MX
    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed revela su cábala para la Final de la Liga MX
    1 mins

    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed revela su cábala para la Final de la Liga MX

    Liga MX
    Estas son las primeras fechas a tomar en cuenta para el Clausura 2026
    1:16

    Estas son las primeras fechas a tomar en cuenta para el Clausura 2026

    Liga MX
    Liga MX: revelan el calendario del Clausura 2026
    2 mins

    Liga MX: revelan el calendario del Clausura 2026

    Liga MX
    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed cuenta todo sobre lesión de Alexis Vega hacia la Final
    2 mins

    Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed cuenta todo sobre lesión de Alexis Vega hacia la Final

    Liga MX
    Final Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed siempre quiso a Guido Pizarro en su equipo
    1 mins

    Final Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed siempre quiso a Guido Pizarro en su equipo

    Liga MX

    Como bien ya se sabía, no iba a existir Play-In para este Clausura 2026 que comenzará el siguiente 9 de enero y finalizará el 24 de mayo.

    ¿LA REGLA QUE PERJUDICA A CHIVAS DE LA LIGA MX?


    El hecho de jugar sin seleccionados la Liguilla Clausura 2026 provocó que la Asamblea de Dueños aprobara la modificación de una regla de manera extraordinaria.

    Actualmente los equipos de Liga MX pueden tener 9 extanjeros (No Formados en México) en sus plantillas, pero solamente pueden jugar 7 al mismo tiempo.

    Para la Liguilla esto cambiará como parte de que se cedan los seleccionados, al aprobarse que todos los equipos, sin importar si dan o no jugadores a la Selección Mexicana, puedan jugar con 9 extranjeros al mismo tiempo.

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX