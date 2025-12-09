Liga MX Clausura 2026: La Liguilla se podrá jugar con más extranjeros en cancha La Asamblea de Dueños del futbol meixcano aprobó una reforma al torneo previo al Mundial 2026.

La Asamblea de Dueños de la Liga MX que aprobó jugar la Liguilla del Clausura 2026 en mayo pasado sin seleccionados, modificó de manera extraordinaria una nueva regla.

La petición, que recibió luz verde, de Javier Aguirre de tener a los seleccionados de cara al Mundial 2026 desde el 1 de mayo, tuvo un 'efecto mariposa' en la Liga MX.

Como bien ya se sabía, no iba a existir Play-In para este Clausura 2026 que comenzará el siguiente 9 de enero y finalizará el 24 de mayo.

¿LA REGLA QUE PERJUDICA A CHIVAS DE LA LIGA MX?



El hecho de jugar sin seleccionados la Liguilla Clausura 2026 provocó que la Asamblea de Dueños aprobara la modificación de una regla de manera extraordinaria.

Actualmente los equipos de Liga MX pueden tener 9 extanjeros (No Formados en México) en sus plantillas, pero solamente pueden jugar 7 al mismo tiempo.