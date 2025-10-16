    Mundial Sub-20

    Obed Vargas atrae interés de varios equipos desde Europa

    El mexicano que jugó el Mundial Sub-20 despertó el interés de estos clubes del Viejo Continente.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Figura de México Sub-20 llegaría como jugador libre a un grande de Europa

    Obed Vargas, que recientemente fue elegido Mejor Jugador Joven de la MLS, cuenta con el interés desde Europa para poder salir del Seattle Sounders.

    El nacido en Alaska, Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, tiene contrato con Seattle Sounders hasta diciembre de 2025, según el medio especializado Transfermarkt.

    PUBLICIDAD

    Si bien el Mundial Sub-20 de la Selección Mexicana culminó en los Cuartos de Final ante Argentina, los jugadores mexicanos fueron bien vistos por los visores de clubes de Europa.

    Gilberto Mora despertó el interés de Barcelona y Real Madrid, de acuerdo a medios de prensa, por lo que de Obed Vargas no es descabellado pensar que también haya llamado la atención.

    Los reportes desde Europa apuntan que equipos de la Bundesliga desean al juvenil mexicano, pero de igual forma están interesados el Sporting Lisboa y el Chelsea, éste último con información de The Telegraph.

    Seattle Sounders y Obed Vargas están clasificados a los MLS Playoffs y este domingo tendrán último juego de temporada regular ante New York City FC, en el conocido 'Decision Day'.

    Más sobre Mundial Sub-20

    1 min
    Con tres goles de MLS, EE.UU. aseguró su pase a Octavos de Final

    Con tres goles de MLS, EE.UU. aseguró su pase a Octavos de Final

    2 min
    Hora de brillar: los latinos de la MLS que pueden destacar en el Mundial sub-20

    Hora de brillar: los latinos de la MLS que pueden destacar en el Mundial sub-20

    2 min
    Entorno de la MLS aportará 30 jugadores de distintos países al Mundial sub-20

    Entorno de la MLS aportará 30 jugadores de distintos países al Mundial sub-20

    1 min
    ¿Siguiendo los pasos de Jorge Campos? Richard Sánchez firmó con LA Galaxy

    ¿Siguiendo los pasos de Jorge Campos? Richard Sánchez firmó con LA Galaxy

    2 min
    Árbitros de la MLS designados para la gran final del Mundial Sub-20 en Polonia 2019

    Árbitros de la MLS designados para la gran final del Mundial Sub-20 en Polonia 2019

    Relacionados:
    Mundial Sub-20MéxicoObed Vargas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD