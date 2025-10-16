Video Figura de México Sub-20 llegaría como jugador libre a un grande de Europa

Obed Vargas, que recientemente fue elegido Mejor Jugador Joven de la MLS, cuenta con el interés desde Europa para poder salir del Seattle Sounders.

El nacido en Alaska, Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, tiene contrato con Seattle Sounders hasta diciembre de 2025, según el medio especializado Transfermarkt.

Si bien el Mundial Sub-20 de la Selección Mexicana culminó en los Cuartos de Final ante Argentina, los jugadores mexicanos fueron bien vistos por los visores de clubes de Europa.

Gilberto Mora despertó el interés de Barcelona y Real Madrid, de acuerdo a medios de prensa, por lo que de Obed Vargas no es descabellado pensar que también haya llamado la atención.

Los reportes desde Europa apuntan que equipos de la Bundesliga desean al juvenil mexicano, pero de igual forma están interesados el Sporting Lisboa y el Chelsea, éste último con información de The Telegraph.