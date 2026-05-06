Liga MX Cruz Azul es respaldado por la historia rumbo a semifinales del Clausura 2026 La Máquina comenzó con el pie derecho su camino en la Liguilla del Clausura 2026 y existe una estadística que hace pensar que avanzarán a la siguiente fase sin problemas.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Cruz Azul vs. Atlas: Dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

Cruz Azul comenzó con el pie derecho su camino en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer al Atlas por 2-3 en el partido de ida, un resultado que representa un buen augurio rumbo a la siguiente fase.

Y es que desde que se instauraron las Liguillas en la Liga MX La Máquina se ha ido al frente en el primer juego en 14 ocasiones y en la mayoría de ellas ha logrado avanzar por lo que es casi una garantía su pase en ese escenario.

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De las 14 veces que ganó el partido de ida de los cuartos de final en 11 logró clasificar a semifinales. Por otra parte, solo en tres ocasiones que se fue al frente en ese primer juego, terminó eliminado en el partido de vuelta.

Además, esto ya se ha vuelto algo inusual, pues la última vez que Cruz Azul fue eliminado después de ganar el partido de ida fue en el lejano Apertura 2012 cuando los echó el León. Es así que para el siguiente partido ante Atlas, las estadísticas están de lado de La Máquina.

ATLAS LO ELIMINÓ EN CUARTOS CON MARCADOR EN CONTRA EN LA IDA

Aunque la historia estadística favorece a Cruz Azul, cabe destacar que entre las pocas veces que fue eliminado tras ganar el partido de ida uno de sus verdugos fue el Atlas.

HISTORIAL DE CRUZ AZUL CUANDO GANA LA IDA EN LIGUILLA

CRUZ AZUL AVANZA

Temporada 77-78 | Cruz Azul 1-0 Toluca | Toluca 2-2 Cruz Azul | 3-2 global

Invierno 97 Atlas 0-1 Cruz Azul | Cruz Azul 4-1 Atlas | 5-1 global

Invierno 99 | Cruz Azul 1-0 Necaxa | Necaxa 3-4 Cruz Azul | global 5-3

Clausura 2004 Cruz Azul 2-1 Chiapas | Chiapas 2-2 Cruz Azul | global 4-3

Clausura 2007 Tecos 0-1 Cruz Azul | Cruz Azul 1-0 Tecos | global 2-0

Clausura 2011: Cruz Azul 2-1 Atlante | Atlante 0-0 Cruz Azul

Clausura 2013: Cruz Azul 4-2 Morelia | Cruz Azul 1-0 Morelia | global 4-3

Apertura 2018: Querétaro 0-2 Cruz Azul | Cruz Azul 1-1 Querétaro | global 3-1

Guardianes 2020: Tigres 1-3 Cruz Azul | Cruz Azul 0-1 Tigres | global 3-2

Clausura 2024: Pumas 0-2 Cruz Azul | Cruz Azul 2-2 Pumas | global 4-2

Clausura 2025: León 2-3 Cruz Azul | Cruz Azul 2-1 León | global 5-3

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CRUZ AZUL ELIMINADO