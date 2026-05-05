Toluca Alexis Vega y Jesús Gallardo se perfilan para jugar con Toluca vs. LAFC Antonio Mohamed dejó entre ver en la conferencia de prensa que puede existir una posibilidad.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Toluca tendría seleccionados como refuerzos para juego ante LAFC

Toluca enfrentará a LAFC en el partido de vuelta de la semifinal en la Concacaf Champions Cup, este juego se disputará el próximo miércoles en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Antonio Mohamed recibió una gran sorpresa este día, ya que los Diablos Rojos Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron liberados por Selección Mexicana para este partido.

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De acuerdo con información de Francisco Arredondo, reportero de TUDN, la escuadra escarlata realizó la petición y todo indica que Javier Aguirre accedió a prestar a los jugadores.

Alexis Vega y Jesús Gallardo son parte de los futbolistas en la lista que dio a conocer Javier Aguirre para la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Por otro lado, Antonio Mohamed estuvo en la conferencia de prensa previa al partido y al ser cuestionado sobre el tema dijo que si están los puede utilizar.

“Los estamos llamando por teléfono a ver si pueden venir mañana para el partido, a verlo o a jugarlo, si vienen a verlo los metemos a la cancha y juegan, capaz que juegan, quién sabe”.

Alexis Vega y Jesús Gallardo entrenaron con Toluca

La tarde de este martes se apreció que Alexis Vega y Jesús Gallardo sí estuvieron en la cancha del Nemesio Diez formando parte de la práctica previa del partido de Toluca vs. LAFC, bajo las órdenes de Antonio ‘Turco’ Mohamed.

Horario y dónde ver la semifinal de vuelta entre Toluca y LAFC

El partido Toluca vs. LAFC: Será el miércoles 6 de mayo en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, México.

Horario del partido Toluca vs. LAFC: A las 7:30 pm de la Ciudad de México y a las 9:30 pm del Este, 8:30 pm del Centro y 6:30 del Pacífico en los Estados Unidos.